Horns Sieg gegen die Young Violets kam zur rechten Zeit. Nach vier sieglosen Spielen in Serie war der 3:1-Erfolg am Freitag sicher auch intern ein Befreiungsschlag. Mit einer Niederlage wäre die kommende länderspielbedingte Pause wohl weniger entspannt ausgefallen. Wobei „entspannt“ nicht der ideale Ausdruck ist. Horn ist noch weit davon entfernt, sich zurücklehnen zu können. Der Sieg gegen die Austria Amateure war aber nicht nur fürs Selbstvertrauen gut, sondern auch, weil dadurch ein unmittelbarer Tabellennachbar vorerst distanziert wurde. Gelingt ein Sieg auch nach der Pause gegen Amstetten, kann Horn dem Herbstfinish schon etwas lockerer entgegenblicken. Denn dort geht‘s in der Hinrunde ohnehin nur noch gegen Teams, die aktuell vor den Waldviertlern liegen.

Wichtig war der Sieg aber auch für die Außendarstellung. Horn zeigte am Freitag keine Spur von Verunsicherung, beantwortete den Ausgleich mit der neuerlichen Führung. Horn gewann auch, weil die Mannschaft endlich gewinnen wollte. Am Ende war es genau dieser Wille, der den Teufelskreis der ergebnistechnischen Negativspirale durchbrochen hat.