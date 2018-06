Mit dem SV Horn in der Regionalliga Ost hat der Bezirk bereits einen Meistertitel fixiert. Am Freitag könnte ein zweiter folgen. Der SCU Gars liegt in der 1. Klasse Nordwest/Mitte vor der Schlussrunde zwei Zähler hinter Traismauer, hat‘s also nicht mehr in der eigenen Hand. Jetzt ist es Pflicht, dass Schlusslicht Großriedenthal geschlagen wird, und dann müssen die Garser darauf hoffen, dass Hollenburg einen Derbysieg über Traismauer feiert. Der Spitzenreiter präsentierte sich in der Rückrunde aber als Übermannschaft, gewann von den zwölf Spielen elf (bei einem Remis).

Doch das alles zählt am Freitag nicht mehr – es ist ein richtiges Endspiel in einem Fernduell. Agiert Traismauer aber ähnlich souverän, dann droht Gars ein ähnliches Schicksal wie Derbygegner St. Bernhard, der in der Saison 2011/12 Guntersdorf nur aufgrund der um fünf Treffer besseren Tordifferenz den Vortritt lassen musste.

Egal, wie es am Freitag ausgeht, besteht bei Gars kein Grund zur Niedergeschlagenheit. Seit dem Absturz der ehemaligen Bezirksnummer zwei in die 2. Klasse geht‘s wieder kontinuierlich aufwärts. Zunächst unter Bernd Mrlik, nun unter Martin Aichinger. Bleibt‘s bei dieser Kontinuität, dann heißt‘s ohnehin nur „aufgeschoben ist nicht aufgehoben“. Auch, wenn das am Freitag wohl nur ein schwacher Trost wäre …