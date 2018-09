Für den SK Eggenburg läuft‘s in der 2. Landesliga West derzeit ganz passabel: Zehn Punkte nach fünf Spieltagen, zuletzt der Derbysieg gegen Langenlois und damit nur drei Zähler hinter der Tabellenspitze. Klar wird sich in den verbleibenden Runden die Tabelle etwas auseinanderziehen, aber eins hat sich schon gezeigt: Es gibt diesmal kein Überdrüber-Team, das der ganz große Favorit auf den Meistertitel ist. Überraschungs-Tabellenführer Amaliendorf war in den vergangenen beiden Saisonen mit fast identer Mannschaft auf den Plätzen sechs und sieben zu finden …

Was ist also drinnen für die Eggenburger, die diesmal still in die Meisterschaft gestartet sind? Eigentlich alles. Die Abwehr steht stabil, das Mittelfeld weist mit Andreas Ringswirth, Sebastian Schmidt und Milan Krempasky nicht nur Routine, sondern auch Klasse auf. Für die Offensive gibt‘s noch immer einen Friedrich Zandl, der jederzeit locker für 15 Saisontore gut ist. Woran‘s bei Eggenburg fehlt, dass es für ganz vorne reicht? Vielleicht an der Kader-Breite, ganz sicher aber an einem Top-Legionär a la Vojtech Schulmeister, der am laufenden Band traf. In Eggenburg ist der Titel kein Thema, hat man sich bewusst für einen schlankeren Kurs entschieden. Bisher ging‘s auch so gut – der SKE ist dick da.