Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: Rapid-Sportdirektor Fredy Bickel übernimmt das Traineramt bei Liga-Konkurrent Mattersburg, bleibt aber weiterhin bei Rapid in seiner Funktion. Was im Profi-Betrieb unvorstellbar ist, funktioniert im Unterhaus. Zumindest in der Theorie. Denn SCU Thaya-Sportleiter Norbert Stummer soll neuer Trainer bei 2. Klasse Waldviertel Thayatal-Liga-Konkurrent USV Brunn/Wild werden.

Okay: Bei beiden Vereinen geht es in der Rückrunde nur noch um die „Goldene Ananas“. Absteigen kann in der 2. Klasse niemand, mit dem Meisterkampf haben beide Teams nichts am Hut. Dennoch würde diese Konstellation, falls sie eintritt, kurios anmuten. Beispielsweise vor dem direkten Duell dieser beiden Teams: Verrät dann Trainer Stummer seinen Brunnern die Schwächen seiner Thaya-Elf, oder warnt Thaya-Sportleiter Stummer vor der möglichen Taktik Brunns? Und welchem Team vergönnt er dann eher den Transfer, wenn er einen Spieler am Haken hat?

Eine verzwickte Situation, die fast schon humoristisch anmutet. Wenn sich Stummer schon diese Doppelgleisigkeit aufbürdet, dann sollte das nicht innerhalb einer Klasse sein. So muss er sich am Ende auch nichts vorwerfen lassen, wenn‘s irgendwo eine schiefe Optik gibt.