Am Freitag geht‘s für den SV Horn wieder los. Beim Auswärtsspiel in Lustenau wird die Mannschaft personell aber kaum mehr wiederzuerkennen sein.

Beim Redaktionsschluss dieser Ausgabe gab‘s satte zwölf Neuzugänge, blieben von der im Vorjahr ohnehin neu zusammengestellten Mannschaft bis auf wenige Ausnahmen kaum Kicker übrig. Deutlich macht das auch: Zum selben Zeitpunkt vor zwei Jahren war mit Keeper Simon Kronsteiner gerade einmal ein Akteur aus dem aktuellen Team dabei.

Dass der erneute personelle Umbruch dem Einstieg von Sponsor „UFA“ geschuldet ist, ist klar. Denn der neue Partner parkte einige Spieler in Horn, vermittelte zudem den neuen Trainer Alexander Borodjuk.

Anders ausgedrückt: Man sieht, wen Sportdirektor Reinhard Vyhnalek holte (Schimandl, Eler, Scholl, Bangura) und wer (der Rest) quasi vom Sponsor „zur Verfügung gestellt“ wurde.

Der Umstand, dass Horn Spieler vom neuen Partner „aufs Auge gedrückt bekam“ muss nicht zwingend schlecht sein – solange die Qualität passt und die Mannschaft erfolgreich spielt, wird‘s auch die Fans freuen. Das war schon in der Vergangenheit so, als es in Horn ein reges Gehen und Kommen gab. Identifikation kann auch von Erfolg gestiftet werden.

Ungemütlich wird‘s erst, wenn der Erfolg ausbleibt. Denn dann ist‘s den Fans egal, wer welchen Spieler und warum holte. Nach zwei Saisonen in der unteren Tabellenhälfte sollte es diesmal aber bergauf gehen. Denn nur dann ist der neuerliche Umbruch in der Mannschaft auch argumentierbar.