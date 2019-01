Für den SV Horn startet die finale Vorbereitungsphase – schon in drei Wochen geht‘s mit dem Auswärtsspiel in Liefering wieder mit der Meisterschaft los. Dass nach der enttäuschenden Hinrunde, die nur zehn Punkte und den letzten Platz brachte, reagiert werden muss, war klar. Etwas überraschend kam noch die Entlassung von Trainer Carsten Jancker, der vorwiegend am zu schwachen Kader scheiterte, weniger überraschend Änderungen bei der Mannschaft.

Hier hat Horn bisher alles richtig gemacht. Zumindest am Papier. Der schwächelnde Innenverteidiger Ondrej Vencl wurde durch Mattersburgs Top-Talent Raffael Behounek ersetzt. Fürs offensive Mittelfeld, wo Routinier Miroslav Milosevic meist allein auf weiter Flur war, der zweitligaerfahrene Albin Gashi geholt. Und nun kam mit dem Nigerianer Ugochukwu Oduenyi ein im Herbst schmerzlich vermisster „Brecher“ für den Angriff. Die Bezeichnung „Verstärkungen“ müssen sich die Neuen klarerweise noch verdienen – am Rasen zählt‘s, nicht am Papier …

Zwei Kroaten sollen noch folgen, damit ist Horn praktisch runderneuert. Dann werden die Karten neu gemischt, startet „Horn neu“ bei Null. Eine lange Eingewöhnungsphase darf‘s aber nicht geben – fünf Punkte aufs rettende Ufer müssen schleunigst aufgeholt werden.