Nach einigen schneearmen Jahren gab der Winter in der vergangenen Zeit im Waldviertel wieder ein stärkeres Lebenszeichen von sich. Pünktlich zum Trainingsstart (und den Schneemassen) werden da und dort auch wieder die Stimmen für einen Kunstrasenplatz laut.

Im Waldviertel gibt‘s davon genau einen, in Schrems. Der nächste ist in Hollabrunn, beide schon in die Jahre gekommen. Und genau das ist der springende Punkt, warum sich weitere Kunstrasenanlagen nicht wirklich lohnen. Nicht nur der teure Bau schlägt sich nieder, sondern auch die Instandhaltung. Dabei ist nicht nur gemeint, dass der Rasen nach zehn Jahren generalsaniert werden muss, sondern vor allem, dass der laufende Betrieb rentabel sein soll. Auch ein Kunstrasen muss geräumt werden, es braucht jemanden vor Ort, der den, vor allem am Wochenende, zeitintensiven Betrieb koordiniert und für die Vereine da ist.

Ab Ende Februar – und bis zum ersten Schnee – juckt ein Kunstrasen genau niemanden. Noch dazu, wo fraglich wäre, wie viele Vereine einen neuen Platz überhaupt nutzen würden, wo schon jetzt viele nach Tschechien ausweichen, weil die Miete dort wesentlich günstiger ist. Ergo: In Wirklichkeit spricht nichts für einen neuen Kunstrasenplatz im Waldviertel.