Seit dem 2:0-Heimsieg gegen Amstetten ist bei Horn der Wurm drinnen. Zunächst die 1:6-Klatsche bei den Juniors OÖ, nun die völlig unnötige 0:1-Niederlage beim FAC. Unnötig deswegen, weil die Wiener in Wirklichkeit keinen Deut besser waren, Horn aber auch nicht diese kämpferische Top-Leistung brachte, die etwa noch das eingangs erwähnte Spiel gegen Amstetten so dominierte.

Leichter wird‘s für Horn in den kommenden fünf Runden nicht – vier der kommenden Gegner rangieren derzeit unter den Top 5. Eine hoffnungsvolle Auslosung sieht anders aus.

Dabei wurde es im Abstiegskampf ohnehin schon leichter, weil es keinen Aufsteiger aus der Regionalliga Ost geben wird. Hätten wirklich, so wie ursprünglich geplant, drei Teams absteigen müssen, wäre Horns Ausgangslage noch viel prekärer. Von zwei Absteigern muss aber ausgegangen werden.

Denn Horn hat‘s nicht in der eigenen Hand, ob Innsbruck aus der Tipico Bundesliga absteigt und infolge dessen Innsbruck II aus der 2. Liga weg muss, oder wie die Bundesliga letztendlich in der Causa Wiener Neustadt entscheidet, oder ob Steyr seinen Negativlauf bis zum Ende prolongiert. Was Horn aber in der Hand hat, ist die Einstellung, den Abstiegsfight anzunehmen. Hier braucht‘s endlich eine Wiederholung des Amstetten-Spiels. Und zwar rasch.