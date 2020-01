Wenn Österreich am Freitag gegen Tschechien in die Handball-Europameisterschaft einsteigt, dann ist auch im Waldviertel Daumendrücken angesagt. Schon allein deswegen, weil mit dem Eggenburger Lukas Hutecek „einer von uns“ mit dabei ist. Es mag auf den ersten Blick sensationell erscheinen, dass es der 19-Jährige als Jüngster des gesamten Kaders, der vor noch nicht allzu langer Zeit als Knirps in der Eggenburger Stadthalle Bälle warf, ins Euro-Aufgebot geschafft hat, aber: Wer zu Europas Top-Nachwuchsspielern zählte, sich mit den Fivers zum Österreichischen Meister krönte, dort inzwischen zu einem absoluten Führungsspieler gereift ist, der hat nicht nur Potenzial für Österreichs Nationalteam, sondern zu einer ganz großen internationalen Karriere.

Natürlich ist das von vielen Faktoren, wie Verletzungsfreiheit etc. abhängig. Doch Hutecek beeindruckt trotz seiner jugendlichen 19 Jahre auch außerhalb des Spielfeldes, präsentiert sich dort bodenständig und ohne Anflug von Star-Allüren. Eigenschaften, die bei den Fans gut ankommen – und maßgeblich für eine Top-Vorbildfunktion für den Nachwuchs sind. Huteceks Stammverein Eggenburg kann rechtzeitig zum nahenden Start des Leistungszentrums gar nichts Besseres passieren, als einen Euro-Teilnehmer zu haben.