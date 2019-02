Die finale Vorbereitungsphase des SV Horn vor dem Liga-Rückrundenstart bei Liefering in etwas mehr als zwei Wochen fing nicht gut an: Mit Ugochukwu Oduyeni droht just jener Mann länger auszufallen, der als Hoffnungsträger für den im Herbst so hinter den Erwartungen gebliebenen Angriff gekommen war. Fällt der Nigerianer länger aus, steht Horn bis zum Transferschluss (Mittwoch, 24 Uhr) mächtig unter Druck. Gute Stürmer, die sofort helfen können sind rar, oder für ein 2. Liga-Schlusslicht nicht zu haben.

Dazu kommt: Spieler, die Last Minute von irgendeinem Manager angeboten werden, sind immer risikobehaftet. Warum ist der Spieler am letzten Tag der Transferzeit denn noch frei, wenn er doch so gut wäre. Zum anderen: Vertraut man Erzählungen eines Managers oder selbst gebastelten Youtube-Videos, nur weil man unter Zeitdruck steht? Hoffentlich nicht.

Eine Nachbesetzung Oduyenis ist also genauso so ein Griff ins Ungewisse, wie drauf zu hoffen, dass es auch ohne Neuerwerbung klappt. Wobei Variante eins, also einen neuen Mann zu holen, die bessere Option ist. Wer nicht riskiert, der nicht gewinnt. Und Änderungen – vor allem im Angriff – muss es in Horn nach diesem matten Herbst ganz einfach geben.