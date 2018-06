Das Waldviertel boomt bei Ausdauersport-Veranstaltungen. Zunächst das Waidhofner Doppel mit Teilnehmermagnet Stadtlauf und anschließendem Halbmarathon, danach der traditionsreiche Litschauer Eisenmann, gefolgt vom Langauer Triathlon, der sich in den vergangenen 14 Jahren stetig nach oben entwickelte, über den „neuen“ Werbeprofi-Lauf in Zwettl bis hin zur 30. Auflage des Zwettler Stadtlaufs, der am kommenden Samstag über die Bühne geht. Dann folgt auch schon der revitalisierte „Backwaterman“ am Ottensteiner Stausee, ehe es nach einer kurzen Sommerpause mit dem Gmünder Sporttag weitergeht …

Ist diese Dichte an Ausdauer-Veranstaltungen schon zuviel? Die Antwort ist klar: Nein! Das Angebot wird angenommen. Und zwar nicht nur von Spitzenathleten, für die das Gewinnen im Mittelpunkt steht, sondern auch von der breiten Masse, für die dabei sein schon alles ist. Schwimmen, Radfahren, Laufen – die Basics für diese Sportarten hat jeder drauf. Fehlt noch der Mut, sich bei einer offiziellen Veranstaltung an den Start zu stellen und sich so nebenbei mit anderen zu messen. Sieger ist ohnehin der, der seine Ziele verwirklicht – und sei‘s „nur“, um einfach den Bewerb zu beenden. Denn „Couch-Rumlieger“ gibt‘s ohnehin genug – und das ist definitiv kein Sport.