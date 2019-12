So gut das Jahr im Frühjahr für die Eggenburger Handballerinnen verlief, so verkorkst war der bisherige Saisonverlauf in der „Women Handball Austria“. Die vorweihnachtliche Niederlage am Sonntag in Stockerau bedeutete die zwölfte Niederlage im zwölften Saisonspiel. Somit muss Eggenburg mit null Punkten ins Neue Jahr rutschen. Grund, um aufzugeben, ist das derzeit noch keiner. Zum Einen zeigte eben das Finish der Vorsaison, als man mit einer Siegesserie ganz souverän den Klassenerhalt schaffte, dass Eggenburg nicht so weit von den anderen Teams entfernt ist, zum anderen weiß jeder, dass Abgänge von Leistungsträgerinnen bzw. erneutes Verletzungspech massiv zur aktuellen Lage beigetragen haben. Positiv ist außerdem, dass der rettende vorletzte Tabellenplatz, der derzeit von Trofaiach eingenommen wird, nur zwei Punkte entfernt ist. Und zu guter Letzt gibt‘s ja auch immer noch die Möglichkeit sogar als Tabellenletzter „oben“ zu bleiben, wenn sich in der Bundesliga kein aufstiegswilliger Verein findet.

Ungeachtet all dieser Tatsachen ist es für Eggenburg aber extrem wichtig, in der höchsten Spielklasse zu bleiben. Vor allem, um dem eben erst gemeinsam mit der HAK Horn installierten Nachwuchszentrum einen besseren Startschuss zu ermöglichen, als das bei einem Abstieg der Fall wäre.