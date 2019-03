Der Rückrunden-Start ging für unsere Bezirksmannschaften ordentlich daneben. Die Horn Amateure brachten den Schwung aus der Vorbereitung gegen Gföhl nur bedingt auf den Platz, scheiterten einmal mehr daran, dass sie keinen klassischen Goalgetter haben. Auch Röschitz kam nicht aus den Startlöchern. Denn nach der 0:7-Klatsche gegen Raabs wird schön langsam das Abstiegsgespenst präsenter. Vor allem dann wenn sich die Röschitzer auch in den kommenden Spielen gegen Traismauer und St. Martin von dieser Seite zeigen.

Unwahrscheinlich diese Abstiegsgefahr für den regierenden Vizemeister? Nein. Denn kommen zwei Teams aus der 2. Landesliga West runter, die in die Gebietsliga Nordwest/Waldviertel müssen, erwischt‘s drei. Gerade sieben Punkte Vorsprung hat Röschitz daher noch.

Immer schwieriger von Runde zu Runde wird‘s hingegen für die Horn Amateure. Den immer wieder in den Fokus gerückten Ausbildungsgedanken in allen Ehren: Aber wollen die Horner ihre Talente in der kommenden Saison wirklich in der 1. Klasse sehen? Vor allem unter dem Aspekt, dass man vor der Saison mit dem Verband im Clinch lag, weil der dem Wunsch, in die 2. Landesliga einzusteigen, eine Absage erteilte. So wie‘s derzeit läuft, ist der Verband in seinem „Nein“ aber nur bestätigt …