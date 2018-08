Kein guter Auftakt für unsere Gebietsligisten: Röschitz kassierte bei Aufsteiger Raabs eine 3:7-Klatsche, die Horn Amateure verloren nach einer schwachen ersten Halbzeit bei Gföhl mit 0:3. Letzter und Vorletzter nach Spieltag eins – klar ist das nur eine Momentaufnahme, hat aber dennoch Aussagekraft.

Im Fall der jungen Horn Amateure ist es wohl klar, dass es von Beginn an wieder ein Kampf um den Klassenerhalt werden wird. Zu jung, zu unerfahren – zusammengefasst: In vielen Situationen sticht die körperliche Robustheit des Gegners die überlegene Technik der Horner einfach aus.

Anders die Situation bei Röschitz. Als Vizemeister dachte man bei Raabs wohl an eine „gmahde Wiesn“ und kassierte einen Denkzettel. Dass die Röschitzer immer wieder mal solche „Ausreißer“ haben, bewiesen sie auch in den Jahren zuvor, wo solche Abfuhren oft mit einem Kantersieg beantwortet wurden. Ein Erfolg ist nun auch gegen Traismauer notwendig, will der Vizemeister, der sich im Sommer sicher nicht verstärkt hat, um weniger erfolgreich als in der Vorsaison abzuschneiden, schnell in die Spur finden. Denn in einer Negativspirale ist man schnell drinnen, von dort aber wieder raus zu kommen, dauert meist ungleich länger. Die Kicker haben den weiteren Verlauf selbst am Fuß …