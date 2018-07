Am Freitag wird‘s für den SV Horn wieder ernst. Die erste Runde im ÖFB Uniqa Cup steht am Programm. Und ganz ehrlich: Mettersdorf, der Achtplatzierte der abgelaufenen Saison in der steirischen Landesliga, der nur aufgrund des Gewinns des Steiermark-Cups in den Bewerb durfte, kann keine Hürde sein. Daher wird Horn zwar vielleicht – wie schon im Test gegen Hellas Kagran – einiges an Geduld aufbringen müssen, am Ende aber locker aufsteigen.

Punkto Selbstvertrauen wäre das wichtig. Vor allem, wo mit Liefering gleich ein ordentliches Kaliber kommt. Liefering war übrigens auch in der Saison 2016/17 der Auftaktgegner, als Horn später abstieg. So ein Abstieg soll diesmal vermieden werden.

Die neue 16er Liga wird eine Dreiklassengesellschaft werden. Vorne die üblichen Verdächtigen, die in die Tipico Bundesliga wollen, dahinter die „Besseren ohne konkrete Ambitionen“ und dahinter der Rest, der um den Klassenerhalt spielt. Dazu wird auch Horn zählen. Denn großartige Veränderungen gab‘s in der Transferzeit ja nicht, der Fokus liegt nun am Nachwuchs. Auch große Ansagen blieben diesmal aus – gut so, denn beim letzten Antritt in der zweithöchsten Stufe startete man als selbst ernannter „Titelkandidat“ und stieg als Letzter ab. Das will diesmal niemand.