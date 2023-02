Am Freitag wird‘s für Horn wieder ernst. 14 Runden sind in der Admiral 2. Liga noch zu spielen. Horn mischt im Titelkampf mit. Zumindest aktuell, am Papier. In Wirklichkeit ist dieser kein Thema. Davon zeugen die Transferaktivitäten im Winter. Bei gelebten Aufstiegsambitionen wäre sicher auf der einen oder anderen Position nachgelegt worden.

Die Hinrunde verlief für den ewigen Abstiegskandidaten Horn top, der Herbstmeistertitel war eine sensationelle Geschichte. Ein tatsächlicher Aufstieg würde eine Menge Hürden bringen. Stadionumbau, Ausweichstätte – finanzielle Mehrbelastungen, die aktuell kaum zu stemmen wären. Bis Horn nach diesen kräftigen Investitionen wieder im eigenen Stadion spielen könnte, wäre die Bundesliga vielleicht schon wieder Geschichte. Ein extremes Risiko. Horn wird dennoch alles reinwerfen. Die Kicker laufen um Siegesprämien. Sie werden zeigen wollen, dass Platz drei kein Zufall war. Spannung bleibt garantiert.