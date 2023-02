Steil bergauf

Die Karriere des Eggenburger Handballers Lukas Hutecek verläuft wie im Bilderbuch. Mit zwölf Jahren österreichischer Nachwuchs-Meister, mit 15 Bundesliga-Debüt, mit 17 Schulweltmeister, mit 18 österreichischer Meister mit den Fivers, „Newcomer des Jahres“, zweimal „Österreichs Handballer des Jahres“, A-Teamdebüt mit 19. Der Vollständigkeit halber sei auch noch sein Sieg bei der NÖN-Sportlerwahl 2018 erwähnt.

Vom Kinderstar zum gefeierten Handball-Star Österreichs. Hutecek spielt in der stärksten Handball-Liga der Welt in Deutschland, steht dort zum zweiten Mal in Serie im Final-4 des Cups. Er nimmt bei Lemgo eine Schlüsselrolle ein – genauso wie im österreichischen Nationalteam, mit dem er schon im März die Quali für die Euro 2024 in Deutschland schaffen will. Das Beste an der ganzen Erfolgsstory: Hutecek ist gerade einmal 22 Jahre jung. Bleibt er von Verletzungen verschont, stehen ihm seine sportlich besten Jahre noch bevor.