Horn-Trainer Rolf Landerl hält den Ball flach. Die 1:5-Niederlage in Lafnitz will er nicht überbewerten – genauso wenig wie den guten Saisonstart mit elf Punkten. Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Klar forderte niemand Horn in den Kreis der Liga-Top-Teams – erfrischend waren die ersten Spiele aber allemal. Dass die Ergebnisse passten, war eigentlich nur die Zierzeile wie bei einer Volksschul-Hausübung. Wichtiger ist, dass Horn wieder ein Team hat, das kämpft, grätscht, das Publikum mitnimmt und – bis jetzt – für keine Unstimmigkeiten außerhalb des Rasens sorgt. Horn soll den Underdog verkörpern, der die Großen der Liga ärgert.

Gegen Lafnitz gelang das nur bedingt. In Summe waren die Steirer einfach besser. Horn soll trotzdem aus diesem Spiel lernen. Was hat‘s gezeigt? Dass in gewissen Situationen die Abgebrühtheit fehlt, dass Ausfälle in funktionierenden Elementen wie der Innenverteidigung nicht gut genug weggesteckt werden können, dass noch deutlich mehr dagegen gehalten werden muss. Gelingt das alles nach der Spielpause gegen die Juniors OÖ, steht den nächsten Horner Punkten nichts im Weg.