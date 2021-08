Der 3:1-Sieg im NÖ-Derby über St. Pölten war bisher nur die Krönung eines starken Saisonstarts des SV Horn in der 2. Liga. Nach vier Spielen acht Punkte, ungeschlagen und Tabellendritter. Eine Bilanz, die der völlig neu zusammengestellten Mannschaft nur die wenigsten zugetraut hätten. Vor allem nach dem schwachen Auftritt in der ersten Runde des ÖFB Cups in Schwaz.

Und doch ist es Trainer Rolf Landerl binnen kürzester Zeit gelungen, aus dieser Truppe eine Einheit zu formen. Was außerdem für Horn spricht: Es gibt nun Alternativen auf der Bank, die jederzeit Schwung bringen können. Dabei stehen Spieler wie Izaiah Jennings oder Mohamed Camara erst seit kurzem im Wettbewerbsmodus, nachdem sie auf ihre Freigaben warten mussten. Anders ausgedrückt: Horn hat sicher noch einiges an Potenzial.

Vorsicht ist aber geboten: Auch im Sommer 2019 gab‘s einen großen Umbruch. Auch damals startete Horn sensationell, war nach acht Runden sogar Zweiter. Und fiel dann in ein großes Loch und zurück in den Abstiegskampf. Jetzt muss Horn die Euphorie nutzen. Mit einem Sieg über Dornbirn kann der SV bestätigen, dass dieser Start kein Zufall war.