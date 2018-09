Noch drastischer als befürchtet spiegelt sich derzeit die Zweiklassengesellschaft in der 2. Liga wider. Vorne die etablierten Profi-Teams, hinten die Aufsteiger, die vorwiegend auf Halbamateur-Betrieb setzen. Nur der FAC, der in den vergangenen vier Zweitliga-Saisonen immer gerade noch so irgendwie den Klassenerhalt schaffte, reihte sich unter den „Schwächeren“ ein.

Aber nicht nur die Tabelle zeigt, dass die neuformierte 16er Liga ein Konstrukt ist, das irgendwie nicht zusammenpasst. Vor allem auch die Spiele zwischen den gestandenen Teams und den Neuen selbst, muten so an, als ob ein Porsche ein Wettrennen gegen einen VW Käfer bestreitet. Horn spürte diese Chancenlosigkeit etwa gegen Lustenau oder nun beim Spiel in Ried. Die Kluft zwischen der Spitze und der Nicht-Spitze ist einfach zu groß.

Daher: Horn braucht sich keine Ambitionen auf einen Top 8-Platz machen. Das wusste man beim SV aber auch vorher. Um den Klassenerhalt zu schaffen, müssen aber Teams aus der vermeintlich selben Preisklasse geschlagen werden. Da muss aber mehr kommen, als zuletzt gegen Steyr. Klagenfurt, Amstetten, OÖ Juniors heißen die nächsten Gegner – sind auch die nicht machbar, dann droht Horn sogar den Anschluss an diese zweite Klasse zu verlieren.