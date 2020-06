Keine leichte Situation für den SV Horn derzeit nach der coronabedingten Meisterschaftsunterbrechung: Sportlich bleibt die Belohnung aus, weil über 90 Minuten die Konstanz fehlt, rundherum wächst der Druck auf die Sportliche Leitung rund um Reinhard Vyhnalek, weil es gilt, unter erschwerten wirtschaftlichen Bedingungen, mit denen wohl alle Vereine zu kämpfen haben werden, den Kader für die kommende Saison zusammenstellen. Positiv: Wenigstens muss diesmal nicht zweigleisig geplant werden, weil Horn den Klassenerhalt bereits fix in der Tasche hat. Würde es sportlich noch um etwas gehen, wäre die durchaus vermeidbare Niederlage gegen Amstetten doppelt bitter gewesen, würde Horn weiter voll im Abstiegskampf mitmischen.

Gerade diese Planungssicherheit, nicht mehr absteigen zu können, muss nun in einen Vorteil umgewandelt werden. Horn hat jetzt die Möglichkeit Nägel mit Köpfen zu machen. Der Verein sollte sich rasch deklarieren, auf wen auch in der kommenden Saison gesetzt wird und auf wen nicht. Und dann sollten auch nur noch diese Spieler eingesetzt werden, die in der kommenden Saison noch da sind. Es ist schließlich keine Überraschung, dass sich so mancher Kicker „keinen Hax‘n mehr ausreißt“, der gedanklich ohnehin schon mit Horn abgeschlossen hat.

Wann, wenn nicht jetzt, sollten auch die Talente aus dem hauseigenen NLZ Einsatzzeit bekommen? Motivationsloser als so mancher Kicker in Halbzeit zwei gegen Amstetten würden sich die Youngsters mit Sicherheit auch nicht präsentieren.