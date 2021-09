Beim SV Horn gibt‘s eine Parallele zum Herbst 2019. Auch damals startete man sensationell in die Saison, lag nach acht Spieltagen mit 14 Punkten sogar an der zweiten Tabellenstelle. Bis zur Winterpause folgten aber nur noch zwei weitere Punkte. Letzteres kann/soll/muss Horn diesmal abwenden. Nach dem Top-Saisonstart ist derzeit ergebnistechnisch der Wurm drinnen. Seit dem 21. August, als Dornbirn 3:1 bezwungen wurde, gab‘s keinen Sieg mehr: 1:5 in Lafnitz, 1:1 gegen die Juniors OÖ, nun 0:1 gegen Kapfenberg. Jetzt wartet das schwere Auswärtsspiel bei Meister Blau-Weiß Linz. Horn muss aufpassen, nicht in eine Negativspirale zu geraten.

Positiv: Sowohl gegen die Juniors OÖ als auch gegen Kapfenberg war man die klar stärkere Mannschaft. Horn hätte eigentlich beide Spiele gewinnen müssen. Da im Fußball der Konjunktiv aber nichts zählt, braucht‘s wieder Greifbares. Noch nicht zwingend in Linz, aber danach gegen die Young Violets und Amstetten. Eine exakte Wiederholung des 2019er-Herbstes würde die zu Saisonstart angefachte Euphorie nämlich zu abrupt bremsen.