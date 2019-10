So schnell geht‘s im Fußball. Vor drei Wochen stand Röschitz/Roggendorf in der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel abgeschlagen an letzter Stelle, war gar schon die Rede davon, dass in der kommenden Winterpause die Weichen Richtung Abstieg und folglich 1. Klasse gestellt werden.

Dann gab‘s den Sieg über Hartl Haus, nun in Langenlois und schon steht die Spielgemeinschaft außerhalb der Abstiegszone. Dass das herbstliche Rest-Programm mit den Spielen gegen die Titelkandidaten Grafenwörth und Gmünd kein leichtes ist, ist klar.

Dass das Selbstvertrauen nach den jüngsten Siegen wieder gestiegen ist, sollte aber ebenso fix sein, wie der Gedanke, dass Röschitz/Roggendorf im Winter, vielleicht doch die eine oder andere Schraube im Kader dreht.

Gerade in dieser Saison gibt‘s Planungssicherheit, weiß jeder, dass es nur zwei Absteiger geben wird – und nicht wie in der Vorsaison, als eine in der Landesliga losgetretene Abstiegslawine am letzten Spieltag sogar vier Gebietsligisten in die 1. Klasse riss. Daher: Ein starker Verteidiger und ein Spielmacher wären eine Top-Ergänzung zum schlummernden Potenzial. Sicher immer nur auf Top-Torjäger Mario Scharka zu verlassen, wird am Ende zu wenig sein.