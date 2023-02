Es bleibt trist

Um 244 Einwohner hatte der Bezirk Horn am 31. Dezember 2022 mehr als ein Jahr davor. Was auf den ersten Blick erfreulich ist, ist auf den zweiten aus zwei Gründen das Gegenteil. Zum einen: Ohne die rund 370 im Bezirk lebenden Flüchtlinge aus der Ukraine hätte es wieder ein kräftiges Minus in der Statistik gegeben. Zum zweiten: Die Geburtenbilanz ist im stark überalterten Bezirk nach wie vor so negativ, dass sie auch der durch die Corona-Pandemie weiter verstärkte Zuzug in den Bezirk nicht annähernd wett machen kann. Der Bevölkerungs-Rückgang wird sich im Bezirk also auch in den kommenden Jahren fortsetzen.

Das führt nicht nur zur Ausdünnung der Orte. Auch die Betriebe der Region werden – wenn das Ausbluten der Region nicht durch strukturelle Maßnahmen gestoppt werden kann – weiter mit dem Fachkräftemangel, der sich längst zu einem generellen Mitarbeitermangel gewandelt hat, kämpfen müssen.