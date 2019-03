Dieser Last Minute Sieg Horns über Lafnitz war bitter notwendig. Denn die Mitkonkurrenten im Abstiegskampf schrieben auch wieder an. Daher hat Horn trotz passabler sechs Punkte aus den bisherigen vier Rückrundenspielen noch immer – wie in der Winterpause – fünf Punkte Rückstand auf den rettenden 13. Tabellenplatz. Die Spiele, diesen Rückstand aufzuholen, werden aber immer weniger. Nach der länderspielbedingten Pause geht‘s ohnehin Schlag auf Schlag: Steyr, Ried, Klagenfurt, Amstetten. Bis auf Titelkandidat Ried sind das Spiele gegen Teams, wo die Punkte doppelt zählen.

Dann braucht‘s auf jeden Fall mehr als gegen Lafnitz. Denn von diesem 2:0-Sieg darf sich niemand blenden lassen. Bis auf Albin Gashi war Horn im ersten Abschnitt offensiv nicht vorhanden, war das Ballgeschiebe der Abwehrkette die dominierende Ballstafette im Horner Spiel. Dass schließlich ausgerechnet Matus Paukner zum Matchwinner mutierte, der zuvor von einem Treffer so weit entfernt war wie ein 2. Klasse-Kicker vom FC Barcelona, war ohnehin der letzten Verzweiflung von Trainer Kurt Jusits geschuldet. Denn der wollte den Sieg unbedingt erzwingen, peitschte sein Team nach vorne. Diese Mentalität sollten eigentlich auch die Spieler haben – denn ohne Mut wird‘s in den nächsten Spielen nicht gehen.