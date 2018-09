Es war der sportliche Tiefpunkt in der bisherigen Saison, was Horn gegen die keinesfalls übermächtigen Klagenfurter ablieferte. Nur einmal mehr Altstar Miroslav Milosevic und Keeper Stefan Krell bewiesen Ligatauglichkeit, in Ansätzen auch die eingewechselte Rapid-Leihgabe Kelvin Arase. Der Rest war eine Mischung aus Alibi-Fußball, wo niemand Verantwortung übernehmen wollte, krassen Fehlern, Lustlosigkeit und totalem überfordert sein. Wie zum Beispiel das Abwehr-Duo Kaja Rogulj/Ondrej Vencl, das um Klassen schwächer agiert als Nikki Havenaar/Jürgen Csandl in der Vorsaison. Auch Torjäger Matus Paukner ist nur ein Schatten seiner selbst. Klar, Horn spielt jetzt eine Liga höher, man könnte meinen, das Tempo ist dort höher. Ganz sicher nicht so war‘s bei den jüngsten Heimniederlagen gegen Steyr und Klagenfurt. Das war vom Niveau her durchschnittlicher Regionalliga-Fußball. Da darf‘s auch keine Ausreden geben, dass die Mannschaft zu unerfahren wäre. Gegen Klagenfurt betrug das Durchschnittsalter der Startelf 26,5 Jahre, bei den Gästen hingegen waren‘s 23,7.

Horn muss sich jetzt schnell fangen. Denn will der SV weiter in der 2. Liga bleiben, dann muss der Kader im Winter kräftig umgebaut werden – in dieser Konstellation wird‘s nichts.