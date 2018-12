Mit großer Wahrscheinlichkeit werden die nächsten Gemeinderatswahlen in Niederösterreich Anfang 2020 geschlagen. Noch lange Zeit – könnte man meinen. Doch nicht nur die FPÖ, die bei den kommenden Urnengängen die „letzten weißen Flecken“ im Bezirk Horn beseitigen will, auch die ÖVP stellt bereits in vielen Gemeinden die Weichen für die Zukunft.

Zuletzt wurde etwa beim Gemeindeparteitag in Röschitz das Thema aufgegriffen. Also in jener Gemeinde, in der die ÖVP „als einzige Partei Verantwortung übernimmt“, wie Gemeindeparteichef Peter Hüttl auf den Rückzug der SPÖ aus dem Gemeinderat im Jahr 2015 anspielte.

Und wollen die Genossen nicht wie in Röschitz auch in allen anderen Gemeinden des Bezirks der ÖVP kampflos das Feld überlassen, dann sollten sie baldmöglichst aus dem Dauer-Dämmerschlaf, der sie im Bezirk Horn ergriffen hat, erwachen. Denn derzeit hat man den Eindruck, dass sie nicht nur in Rö-schitz von der Bildfläche verschwunden sind.