2:2 in Steyr, 0:2 gegen den GAK, 2:3 bei Rapid II. Horn hat den Start ins neue Jahr verhaut. Dabei hätten es gut und gerne auch sieben Punkte sein können. Gegen Rapid II zeigte sich einmal mehr: Die Mannschaft agiert in gewissen Situationen zu unkonzentriert. Deckungsfehler vor dem 0:1, kein Attackieren, weil noch zu euphorisch vom Ausgleich, beim 1:2, ein erneuter Deckungsfehler unmittelbar vorm und beim entscheidenden Siegtreffer der Wiener. Zusammengefasst: Horn war in diesen drei Spielen nicht schlechter als der Gegner, kann sich davon aber nichts kaufen. Es zählt nur das Ergebnis.

Gegen den SKN St. Pölten ist Horn Außenseiter. Eigentlich eh immer, wenn es gegen den „großen Bruder“ geht. Und dennoch hatte Horn im vergangenen Jahrzehnt zuhause immer die Nase vorne. Allein diese Statistik zeigt, dass das Derby nicht schon im Vorhinein als verloren aufgegeben werden muss.