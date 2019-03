Kaum ist das eine Großprojekt abgeschlossen und positiv angelaufen, widmet sich die Marktgemeinde Röschitz schon dem nächsten: Nachdem im Vorjahr das Veranstaltungszentrum „W4“ eröffnet – und seither stark frequentiert – wurde, steht mit dem Neubau eines Nahversorgungsgeschäftes im Ortszentrum der nächste Meilenstein für die Gemeinde an.

Während es beim Veranstaltungszentrum im Vorfeld noch Debatten um die Sinnhaftigkeit des Projekts gegeben hat – mittlerweile sind die Kritiker verstummt –, gibt es beim Nahversorger keine Unkenrufe. 700.000 Euro sind zwar für eine kleine Gemeinde viel Geld, in diesem Projekt aber gut aufgehoben. Bei der Suche nach Partnern hat man mit der Firma Kiennast und Architekt Reinhard Litschauer auf bewährte Kräfte gesetzt. Ob es unter dem Strich ein Erfolg wird, liegt aber – wie beim W4 – an der Bevölkerung. „Fahr nicht fort, kauf im Ort“ darf nach der Eröffnung im Frühjahr 2020 in Röschitz keine Floskel sein.