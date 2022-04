Fehlplanung

Die 2. Liga in Österreichs Fußball ist ein misslungenes Projekt. Aus den Regionalligen will bis auf wenige Ausnahmen niemand aufsteigen. Dabei wurde das Lizenzierungsverfahren im Vergleich zur früheren Zehnerliga ohnehin lockerer ausgelegt. Will niemand rauf, muss auch niemand runter. Seit der Einführung der Sechzehnerliga 2018/19 musste noch kein Team absteigen, das sportlich zu schwach war.

Die Liga wird künstlich spannend gehalten, das Interesse sinkt. Das Niveau ist mit der einstigen Zehnerliga nicht zu vergleichen, das Zuschauerinteresse – mit Ausnahmen – geringer als im Unterhaus. Es braucht dringend eine Reform: Entweder ein Bekenntnis zu einer geschlossenen Profi-Gesellschaft mit Zehnerliga, oder eine Reform beim Unterbau, damit die Sechzehnerliga so attraktiv wird, wie sie am Papier sein sollte. Denn Regionalligen, wo um die „goldene Ananas“ gespielt wird, befeuern die Unattraktivität der 2. Liga zusätzlich.