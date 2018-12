Der KSV Röschitz beklagt das zurückgegangene Zuschauerinteresse. Nur 120 Zuschauer kamen in der Hinrunde im Schnitt zu den Heimspielen. In der Vorsaison waren es noch knapp 150. Klar, die Vorsaison war mit dem Vizemeistertitel in der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel die erfolgreichste der Vereinsgeschichte – und eigentlich eine Basis, dass die Heimspiele weiter gut besucht werden. Doch dann der Knick.

Auch, weil der Titelfavorit im Herbst strauchelte und mit Platz acht enttäuschte. Dabei wurde zuhause weiter attraktiver Fußball geboten. Generell ist der KSV eine Heimmacht. Von den vergangenen 45 Spielen wurden gleich 32 gewonnen und nur fünf verloren. 137 erzielte Tore bedeuten einen Schnitt von drei Röschitzer Treffern pro Heimspiel. Der Unterhaltungswert wäre eigentlich da.

Woran liegt also der Zuschauerrückgang? Zum Einen am Sättigungsgefühl. 1. Klasse-Meister, danach Fünfter und Zweiter in der Gebietsliga. Bleibt der Erfolg aus, sinkt das Interesse. Dazu kommen die Freitagabend-Termine, die bei Herbstkälte weniger attraktiv sind, als Nachmittagsspiele. Vor allem, wenn zeitgleich Spiele in der unmittelbaren Umgebung stattfinden. Alles Faktoren, die Zuschauer kosten. Einfaches Gegenrezept? Sportlich wieder zulegen und über andere Anstoßzeiten nachdenken.