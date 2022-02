Fest zwicken

So schräg und erheiternd die NÖN-Story über den „Hodenzwicker“ der 2. Klasse Waldviertel Thayatal für einen Unbeteiligten sein mag: Kavalierdelikt ist das keines. Schon klar: Unterhaus-Fußball ist kein Schachspiel. Fouls und hitzige Momente gehören dazu. Vorsätzliche Tätlichkeiten aber nicht. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Dann warten wieder Beruf, Schule, Uni oder Familie.

Hier ist das Ergebnis des Spiels zweitrangig und hat keinerlei Relevanz mehr. Das muss in die Köpfe der Spieler rein – und zwar bevor sie aufs Spielfeld gehen, nicht erst, wenn sie vor Gericht stehen. Daher ist es gut, wenn Tätlichkeiten, die mit dem Spiel (und seinen dazugehörenden Nebengeräuschen wie „normale Fouls“) nichts zu tun haben, hart bestraft werden. Als Denkanstoß für andere Rüpel, die den Sinn von „Spaß am Sport“ noch nicht verstanden haben und durch solche derben Untergriffe die gesamte Fußball-Szene in Verruf bringen.