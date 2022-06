Jetzt ist der Gebietsliga- Abstieg der SG Röschitz/Roggendorf endgültig fix. Der war ohnehin nur noch eine Frage der Zeit. Wer in 22 Runden nur zweimal gewinnt, in der Rückrunde nur einen Punkt macht, dem ist kein „Finale furioso“ mehr zuzutrauen.

Dieser Abstieg hat sich schon über die vergangenen Jahre abgezeichnet. Corona schritt zweimal rettend mit Meisterschaftsabbrüchen ein. Der Gang in die 1. Klasse war nur aufgeschoben.

Nach dem Abstieg bleibt‘s weiter schwer. Die Personaldecke wird – trotz SG mit Roggendorf – nicht dicker. Röschitz wird auf „fremde/bezahlte“ Spieler angewiesen sein, will man in der 1. Klasse halbwegs konkurrenzfähig sein. Die Routiniers werden nicht jünger und können nicht ewig spielen, hoffnungsvolle Nachwuchstalente wie bei den Höhenflügen von anno dazumal fehlen. Trotzdem darf es intern jetzt keine Abstiegs-Depression geben. Sonst droht der bittere Durchmarsch in die 2. Klasse.