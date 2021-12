Vor zwei Wochen haben sich die Waldviertler Volleyballer schon dort gewähnt – jetzt haben sie es wirklich geschafft, den Grunddurchgang der Austrian Volley League ohne Niederlage dominiert. 14 Spiele, 14 Siege, nur vier Sätze abgegeben – das ist auch ohne Liga-Duelle gegen Aich/Dob und Graz eine Ansage an die beiden Meister der Vorjahre.

Ist heuer URW an der Reihe?

Eine Meisterschaft ist lang. Dennoch stehen die Nordmänner heuer so gut da wie noch nie. Die Weiße Weste belegt eine exorbitante Konstanz. Es gab auch bewerbsübergreifend keine Ausrutscher! Dafür sind nicht nur Sam Taylor-Parks, Daan Streutker & Co. verantwortlich, sondern auch die fortschreitende Professionalisierung des Vereins in allen Bereichen – und die Fans! Es gibt derzeit keinen Volleyball-Klub in Österreich, der besser organisiert ist. Das alles ist es, was URW den Weg zum Titel ebnet. Ob er schon diese Saison kommt oder erst später: Er ist nur mehr eine Frage der Zeit.