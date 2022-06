Gehalt rauf

Längst vorbei sind die Zeiten, als ein Job auf der Gemeinde der Traum vieler Menschen war. Ein sicherer Job in vertrauter Umgebung, bei dem man – zumindest von einigen mitunter so empfunden – weitgehend eine ruhige Kugel schieben kann, schien lange verlockend. Aktuell tun sich die Gemeinden aber schwer, freie Stellen zu besetzen. Und haben die gleichen Probleme, über die auch Wirtschaftsbetriebe in der Region immer stärker klagen. Weniger ist die geringer werdende Zahl an Bewerbern das große Thema, als vielmehr die Qualifikation der Anwärter.

Und daran wird sich für die Gemeinden auch nichts ändern, wenn sie gegenüber der Privatwirtschaft auch weiter wesentlich geringere Einstiegslöhne zahlen können. Auch wenn für immer mehr junge Menschen die Lebensqualität gegenüber der „Kohle“ Priorität gewinnt: Ohne entsprechendes Gehalt werden Gemeindejobs noch unattraktiver werden.