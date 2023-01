Geschmacklos

Und wieder einmal wurden die Urteile auf Facebook rasch gefällt. Nachdem dort von „Unruhen“ in der Nacht auf 7. Jänner in Horn zu lesen war, überboten sich User an Geschmacklosigkeiten in ihren Postings. Ein User brüstete sich gar, jemanden, der sein Auto anzünde, langsam sterben zu lassen. Die „Schwarz-Grünen-Willkommensklatscher“ wurden da ebenso als Erklärung für die vermeintlichen Ausschreitungen genannt wie die „Untätigkeit“ der Polizei, die sich lieber mit der Überprüfung von Corona-Maßnahmen als mit der Kontrolle Krimineller beschäftige.

Dabei hatte die Polizei die „marodierende Bande“, die sich als betrunkene Einzelperson entpuppte, zu diesem Zeitpunkt längst festgenommen. Dass es mittlerweile fast schon normal ist, sich in sozialen Medien daneben zu benehmen, ist mindestens genauso traurig, wie die Tatsache, dass es Menschen gibt, die fremdes Eigentum nicht respektieren.