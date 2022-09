Gibt nichts geschenkt

Endlich alle für einen – so war der Tenor in der Vorwoche nach dem Rücktritt von Josef Spiegl. Sein designierter Nachfolger Robert Feldmann – so wurde kolportiert – könne sowohl ÖVP-intern, als auch seitens der Opposition mit Zustimmung rechnen.

Dann gab es in den vergangenen Tagen schon erste Gerüchte, dass dem doch nicht so sei. Auch innerhalb der ÖVP soll die Allianz gebröselt haben. Jetzt haben insgesamt sechs – also zumindest ein ÖVP-Mandatar – bei der Wahl nicht für Feldmann gestimmt.

Ein großer Beinbruch ist das nicht. Schließlich fiel die Mehrheit mit 13:6 immer noch deutlich aus. Das Ergebnis ist aber doch ein Zeichen: Geschenke wird es in der Gemeindepolitik auch für Feldmann keine geben. Vielleicht wird der Ton jetzt etwas ruhiger, aber gemessen wird Feldmann an konkreten Taten werden.