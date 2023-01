Die Entwicklung, die die Firma APV in Dallein in den vergangenen Jahren hingelegt hat, ist schon erstaunlich. Werkten 2010 noch 25 Mitarbeiter bei diesem Landmaschinen-Produzenten, so waren es zehn Jahre später 120. Seither ist die Zahl auf 190 gewachsen. Ein Ende der Fahnenstange ist nicht in Sicht. 10,5 Mio. Euro investiert der Betrieb jetzt in die weitere Zukunft. Ab Mai wird ein neues Bürogebäude gebaut, dann folgt eine neue Produktionshalle. Schon in wenigen Monaten sollen im 140-Einwohner-Dorf Dallein dann 230 Mitarbeiter ihren Job finden.

Gerade in unserer Region gibt es unter den Betrieben immer wieder „Hidden Stars“, die sich fast unbemerkt von der Bevölkerung trotz großer Herausforderung und Fachkräftemangel auf internationalem Parkett durchsetzen. Die Firma APV gehört da zweifellos dazu. Dass sie der Region treu bleiben und hier investieren, ist für die gesamte Region Gold wert.