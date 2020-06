„Gott sei Dank übernimmt das der Gaisfuss“, „Gut, dass der Gaisfuss der Nachfolger wird“ – mit Sätzen wie diesen nahmen viele Horner die Gerüchte über die Nachfolgelösung für die Ordination von Stadtärztin Erna Schleritzko zur Kenntnis. Nun ist es auch fix: Der Horner Arzt Eduard Gaisfuss führt ab 1. Juli die Ordination im Öhlknechthof in der Pragerstraße.

Warum der Mediziner, der bisher am Landesklinikum Horn als Oberarzt gearbeitet hat und eine Wahlarztpraxis für Innere Medizin in Horn geführt hat, so beliebt ist, liegt auf der Hand. Neben seiner fachlichen Qualifikation punktet er mit seiner menschlichen Note. Gerade in Zeiten, in denen man als Patient aus Zeitdruck häufig in wenigen Minuten abgefertigt wird, sehnen sich Patienten danach, mehr als nur Honorar-Bringer für unter Druck stehende Ärzte zu sein. Auch wenn Schleritzko in den 33 Jahren ihrer Tätigkeit die Latte hochgelegt hat: Gaisfuss ist für den Versuch, sie zu überspringen, der perfekte Mann.