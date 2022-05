Minus und Minus ergibt Plus! Nicht nur in der Mathematik trifft das zu, auch beim neuen Gemeindezentrum in Sigmundsherberg. Zuerst zerschlugen sich die intensiv betriebenen Pläne, gemeinsam mit der Pfarre ein Zentrum für die Gemeinde zu errichten. Dann brannte auch noch das Traditionsgasthaus von Franz Göd im Ortszentrum ab. Aber gerade daraus ergab sich eine davor ungeahnte Chance. Jetzt kann mitten im Ortszentrum ein zukunftsweisendes Projekt geschaffen werden. Mit Gemeindeamt, Wohnungen, Gastro-Betrieb und Veranstaltungssaal wird die Gemeinde intensiv belebt. Und anstatt auf der sprichwörtlichen grünen Wiese mitten im Ort.

Auch wenn die Kosten für das Projekt aufgrund der aktuellen Preisturbulenzen am Bausektor noch nicht abschätzbar sind: Der Gemeinderat steht geschlossen hinter dem Projekt. Das ist ein positives Vorzeichen.