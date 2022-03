Gutes Zeichen

„Es stirbt aus!“ „Schön langsam wird es traurig!“ „Jetzt gehen auch die letzten Lichter aus!“ – Das waren nur zwei der Reaktionen, die in den vergangenen Monaten wegen des Eggenburger Zentrums in der NÖN-Redaktion einlangten. Nach dem Aus für das Postamt, die Nostalgiewelt, das Landgasthaus „Zum Seher“, das Stadthotel und einige Geschäftslokale gibt es jetzt aber endlich wieder positive Neuigkeiten: Eine Gruppe von Eggenburger Geschäftsleuten will neues Leben in die Eggenburger Innenstadt bringen.

Und dass das gelingen kann, dafür spricht der Enthusiasmus, mit dem die Beteiligten an die Sache herangehen. Sämtliche Beteiligten stehen geradezu dafür wie man mit Elan erfolgreich sein kann, dies zeigt ein paar Häuser weiter in der Kremserstraße Optikerin Caroline Gilli. Dank Kreativität und persönlichem Engagement läuft ihr im Februar des Vorjahres eröffnetes Geschäft bestens.