Eigentlich sollte ein Behinderten-WC im Jahr 2021 für eine Stadtgemeinde wie Eggenburg eine Selbstverständlichkeit sein. Nach sechsjährigem Ringen wurde die Anlage jetzt im Gemeinderat endlich beschlossen. Und zumindest in der finalen Phase zeigten ÖVP und SPÖ, dass man bei diesem Projekt an einem Strang zieht. Nicht nur der Beschluss zur Errichtung im Innenhof des Rathauses fiel einstimmig aus, die Diskussion darüber verlief geradezu amikal und durchaus auch mit gutem Schmäh.

Vor den Vorhang holen muss man in dieser Causa auch KOBV-Obfrau Maria Braunsteiner. So sehr sie mit ihrer Hartnäckigkeit in manchen Fragen Bürgermeister Georg Gilli und der Eggenburger Stadtverwaltung rund um Stadtamtsdirektor Burkhard Hammer auch auf die Nerven gehen mag – das Thema „Behinderten-WC“ hat gezeigt, dass man seine Ziele erreichen kann, wenn man nicht locker lässt. Für viele Betroffene hat sich ihr unermüdlicher Einsatz gelohnt.