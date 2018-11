Horn beendete die Hinrunde der 2. Liga mit einer Niederlage beim neuen Winterkönig Wattens und bleibt vorerst Letzter. Dass Horn von Meisterschaftsbeginn weg hinten nachhinkt, war so nicht zu erwarten. Das Starterfeld der neuen 2. Liga wurde auf 16 Teams ausgedehnt, in der vermuteten Zweiklassengesellschaft traute man Aufsteiger Horn aber doch einen Platz zwischen zehn und zwölf zu. Der wäre auch locker drinnen gewesen – Steyr oder Klagenfurt waren keinen Deut‘ besser, hatten Horn am Ende aber dennoch die drei Punkte abgeknöpft. Solche Niederlagen tun natürlich doppelt weh.

Weh tat Horn auch die Formkrise einiger Leistungsträger. Ein Matus Paukner spielte in der Regionalliga noch groß auf, war aber nur ein Schatten seiner selbst. Viel zu viel Last hing auch an Solist Miroslav Milosevic, der noch immer der gefährlichste Horner war. Die Baustelle „Offensive“ konnte aber nie geschlossen werden. Während sich die Abwehr festigte, blieb der Sturm ein Lüfterl. Hier muss Horn ansetzen – und hoffen, dass so ein Transfer gelingt, wie es im Sommer 2017 Paukner einer war. Denn damals war der Slowake noch ein Spieler, der den Unterschied ausmachte. So einen Transfer braucht Horn auch jetzt dringend.