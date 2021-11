Der Bezirk Horn ist vorn – auch was die Impfmoral seiner Bürger betrifft. 71,5 Prozent aller Bewohner – etwas mehr als 22.000 Personen – gelten derzeit als „vollimmunisiert“. Damit liegt der Bezirk deutlich über dem Bundesschnitt (64,6 Prozent) und dem Landesschnitt (67,3 Prozent). In Spitzengemeinden wie Langau, Geras, Weitersfeld oder Rö-schitz sind sogar 77 Prozent der Bevölkerung mindestens doppelt geimpft. Auch die Zahl der Personen, die sich schon ein drittes „Jaukerl“ geholt hat, steigt stark an. Zuletzt wurde der Impfbus in der Horner Arena von Impfwilligen regelrecht gestürmt.

Zumindest im Bezirk scheint das Ziel der Regierung, mit steigendem Druck auf ungeimpfte Personen die Impfmoral zu heben, aufzugehen. Angesichts der neuen Regelungen am Arbeitsplatz und der Entwicklung auch in den Spitälern der Region haben viele ihre Impfbedenken über Bord geworfen.