Horner helfen

„So sind wir nicht“ – mit diesen Worten begründet eine Russin, warum sie die Hilfsaktion für die Ukraine von Lions Club, Rotary Club und Stadtgemeinde Horn initiierte. Es gebe viele Landsleute, die mit der Politik Putins nicht einverstanden seien und ein Ende der Gewalt erhoffen. Jenen Russen, die dieser Hoffnung auch karitative Taten folgen lassen oder sogar öffentlich Kritik an Russlands Vorgehen äußern, muss man Respekt zollen. Ebenso wie den vielen Menschen aus dem Bezirk Horn, die in kürzester Zeit Hilfsprojekte auf die Beine gestellt haben, Unterkünfte für Flüchtlinge herrichten oder – so wie in Langau – schon die ersten zu uns geflüchteten Menschen betreuen.

Und aus den Augen dieser Menschen spricht neben Angst und Verzweiflung auch neue Hoffnung. Hoffnung auf ein Leben in Frieden und Sicherheit. Und wir Horner lassen sie in dieser Hoffnung nicht alleine. Denn: Wir Horner sind so.