Spät aber doch kommen auch die Parteien im Bezirk Horn darauf, dass Frauen in der Lokalpolitik nicht nur alibimäßig vertreten, sondern in führenden Positionen tätig sein sollten.

Nicht nur die SPÖ, die gleich in sieben Gemeinden neue weibliche Spitzenkandidatinnen bei der kommenden Gemeinderatswahl ins Rennen schickt, hat das erkannt. Auch die ÖVP setzt immer mehr auf Frauen. Elisabeth Allram hat es als Bürgermeisterin in Brunn an der Wild vorgezeigt, dass „frauengeführte“ Gemeinden bestens funktionieren können. Mit Gabi Kernstock steht in St. Bernhard-Frauenhofen eine ebenso engagierte Dame in den Startlöchern, zu den bereits sieben amtierenden Vizebürgermeisterinnen könnte sich mit Karin Gutmann in Geras demnächst eine weitere dazu gesellen.

Warum er sich eine weibliche „Vize“ wünscht, beantwortet der dortige Bürgermeister Hans Glück damit, dass Frauen häufig die engagierteren sind. Und genau dieses Engagement braucht es in der Lokalpolitik.