In die untere Hälfte

Die Euphorie nach dem guten Saisonstart des SV Horn war groß. Wohl zu groß. Denn nach einem Durchhänger gab der Sieg gegen die Young Violets wieder Hoffnung. Doch die vorigen beiden Spiele, die auch intern als „richtungsweisend“ bezeichnet wurden, haben gezeigt: Horn braucht sich noch nicht an der vorderen Tabellenhälfte orientieren. Das Gute an der aktuellen Lage: Der Abstand zur Abstiegszone ist nach wie vor komfortabel. Noch. Denn zu viele Punkte darf sich Horn bis zur Winterpause nicht mehr erwarten. Innsbruck ist unter Neo-Trainer, dem Ex-Horner-Co Masaki Morass, wieder im Aufwind, dann geht‘s gegen die Top-2 Liefering und Lustenau. Realistisch sind Punkte gegen Schlusslicht Steyr. Gut, dass die Spiele immer am Rasen und nicht am Papier ausgetragen werden. Angepfiffen wird bei 0:0, Überraschungen immer möglich – siehe Horns Saisonstart.