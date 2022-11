Ist Saal zu groß?

Klar: 6,7 Mio. Euro sind für eine Gemeinde wie Sigmundsherberg ein ordentlicher Batzen. Dass es bei einem Projekt dieser Größenordnung – konkret dem Bau des neuen Gemeindezentrums – zu Diskussionen kommt, liegt auf der Hand. Nicht vergessen sollte man aber: Dieses Geld wird nicht nur in das neue Gemeindeamt gesteckt. Es fließt – die NÖN berichtete – auch in Wohnungen, einen Gastronomiebetrieb, Räumlichkeiten für die Bücherei, Tiefgarage und einen Veranstaltungssaal, der in der Gemeinde schmerzlich vermisst wird – und dessen Größe jetzt Thema ist.

Ein Blick in die Nachbargemeinden Röschitz und Meiseldorf zeigt, dass auch dort zuletzt umgesetzte Projekte mit Veranstaltungssälen zunächst nicht bei allen beliebt waren – und die jetzt Woche für Woche bei Veranstaltungen fast aus allen Nähten platzen.