Jetzt braucht es Ruhe

Das Sesselrücken in der Eggenburger ÖVP geht weiter. Wenige Wochen nach dem Rückzug von Margarete Jarmer als Kultur- und Tourismus-Stadträtin geht mit Finanz-Stadtrat Markus Tutschek der zweite wichtige ÖVP-Stadtrat innerhalb kürzester Zeit. Auch wenn sich beide auf berufliche und private Gründe berufen und auf das Waschen von Schmutzwäsche verzichten: Ein bisschen was wird an den kursierenden Gerüchten über den schief hängenden Haussegen innerhalb des ÖVP-Teams schon dran sein. Auch Bürgermeister Georg Gilli kommentierte den Tutschek-Abgang damit, dass es in der Politik eben auch „menschelt“.

Sogar von einer möglichen ÖVP-Abspaltung bei der Gemeinderatswahl 2025 wird da schon geredet. Um das zu verhindern, muss die ÖVP-Spitze jetzt alles dransetzen, wieder Ruhe im Team einkehren zu lassen.