Jetzt braucht Kirche Leben

Es ist angerichtet! Nach der Sanierung der Bürgerspitalkirche in Röhrenbach erstrahlt dieses bisher nur Insidern bekannte Kultur-Juwel der Region in neuem Glanz. Selbst wenig Kultur-Beflissenen blieb beim Rundgang nach dem Festakt am vergangenen Wochenende der Mund vor Staunen über die Schönheit des Innenraums der Kapelle offen.

Doch nach der 300.000 Euro teuren Sanierung steht den Röhrenbachern die größere Herausforderung noch bevor: Jetzt muss die Kirche mit Leben gefüllt werden. Der „Verein zur Erhaltung der Spitalkirche“ hat mehr als 100 Mitglieder, die sich dieser Aufgabe verschrieben haben. Doch das allein reicht nicht. Überregionale Künstler zu Konzerten hierherzubringen, auch nicht. Jetzt liegt es an den Gemeindebürgern – egal ob als Gäste oder Veranstalter – dieses aus dem Tiefschlaf geweckte „Dornröschen“ nicht wieder einschlafen zu lassen.